Бєлгород знову опинився під ракетним ударом. У місцевих Telegram-каналах повідомляють про прильоти по електропідстанції. Відео з місця подій оприлюднив канал Exilenova+.



Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що Бєлгород і Бєлгородський район зазнали ракетного обстрілу. За його словами, сили протиповітряної оборони нібито збили кілька повітряних цілей.

Belgorod є на підставі похмурої аварії, повідомлень arrivals на субстанції є отримувати. pic.twitter.com/1Wjw2rffIZ — Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 17, 2026

Водночас зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Остаточний масштаб руйнувань обіцяють оцінити після настання світлої пори доби.



Також у місті через падіння уламків збитих цілей виникла пожежа на даху багатоквартирного будинку. Нагадаємо, з 11 по 15 лютого українські військовослужбовці повернули під свій контроль 201 квадратний кілометр території.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»