За добу армія РФ вбила трьох мирних жителів Донеччини

Фото: Нацполіція

За 17 лютого внаслідок російських обстрілів загинули троє жителів Донецької області. Усі жертви — в місті Миколаївка. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, ще двоє людей у регіоні протягом доби дістали поранення різного ступеня тяжкості.







Загалом від початку повномасштабного вторгнення кількість жертв серед цивільного населення Донеччини (без урахування Маріуполя та Волновахи) становить вже 4056 загиблих та 8911 поранених.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували цивільний автомобіль у Миколаївці за допомогою FPV-дрона з бойовою частиною. Удар прийшовся по легковику ВАЗ-2109, який рухався вулицею — внаслідок атаки загинули працівники Слов’янської ТЕС.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»