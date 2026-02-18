Сили ППО збили 100 БПЛА над Україною

ППО збила 100 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 18 лютого запустила ракету і 126 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 100 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 18 лютого (з 18:00 17 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М з Криму, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів за напрямками: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, близько 80 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 100 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано попадання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.



Раніше ми писали, що з 11 до 15 лютого українські військовослужбовці повернули під свій контроль 201 квадратний кілометр території.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

