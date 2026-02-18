Російські безпілотники атакували Слов'янськ: пошкоджені ангари підприємства та продовольча база

17 лютого близько 21:00 російські війська вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Для атаки загарбники використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед» та FPV-дрони.
Пошкоджені приватні будинки, ангари приватного підприємства та продовольча база. Без постраждалих.
Нагадаємо, що 17 лютого армія РФ атакувала енергетику у Донецькій області, внаслідок чого частина жителів залишилася без світла.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко