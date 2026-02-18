Атака дронів на Слов'янськ: рятувальники гасили масштабну пожежу на складі

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

Ввечері 17 лютого рятувальники залучалися до гасіння пожежі у місті Слов'янськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Олександр Харченко.



За його словами, внаслідок удару дронів виникла пожежа на складі на площі 1050 квадратних метрів.



«Пожежу локалізували. Однак через загрозу повторного обстрілу рятувальники були змушені залишити місце проведення робіт. Інформація про загиблих та поранених не надходила», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що близько 21:00 російські безпілотники атакували Слов'янськ, внаслідок чого пошкоджені ангари підприємства та продовольча база.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко