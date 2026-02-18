Дрони атакували Чебоксари РФ: імовірно, під удар потрапило підприємство

Жителі Чебоксар (Чувашія) повідомляють про вибухи. Фото: ASTRA

Вранці в середу, 18 апаратів у новопівденному районі Чебоксар та в Чебоксарському окрузі РФ було чути вибухи. Імовірно, під удар потрапило підприємство. Про це повідомив губернатор Чуваської Республіки Олег Ніколаєв.



За словами Миколаєва, регіон атакувала безпілотники.



«На території Чувашії зафіксовано атаку безпілотних літальних апаратів у новопівденному районі Чебоксар та у Чебоксарському окрузі (Яуші). Постраждалих немає. Зафіксовано пошкодження кількох автомобілів. Екстрені служби працюють дома. Ситуація на контролі», — написав губернатор.



Місцеві жителі повідомляють, що помітили три дрони, що впали — один з них — у районі місцевого магазину «Ромашка», а ще один нібито впав у районі «ВНДІР-Прогрес». Підтверджень цієї інформації поки що немає.





Місцеві жителі повідомляють про чергове потрапляння до оборонного підприємства «ВНДІР-Прогрес». Також у місті перекрито рух проспектом 9-ї П'ятирічки, проспектом Івана Яковлєва від «Ромашки», та Хевешською.



Як зазначається, завод «ВНДІР-Прогрес» займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS та Galileo модулів типу «Комета», які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр» та модулях УМ.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 17 лютого, в районі селища Ільський Краснодарського краю , вражений нафтопереробний завод «Ільський».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

