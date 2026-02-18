БПЛА вночі атакували окупований Маріуполь

Атака на окупований Маріуполь. Фото: кадр із відео

Вночі 18 лютого пролунали вибухи в окупованому Маріуполі. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



Місто атакували безпілотники.



Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що вибухи були чутні в проміжку між 01:15 та 01:50.



«Епіцентр знаходився на території колишнього Рибоконсервного заводу – район Гавань у Приморському районі неподалік залізничного вокзалу», – сказав Андрющенко.



У місцевих проросійських пабліках також підтвердили вибухи у місті.



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та окупаційний «мер» Маріуполя Антон Кольцов поки ніяк не коментували атаку на місто.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко