Leopard 155-ї бригади знищив штурмовиків РФ у Гришиному

Танк Leopard 2A4 155-ї омбр ЗСУ веде вогонь по позиціях російських штурмовиків на Донеччині.

Танк 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищив штурмову групу російських військових у населеному пункті Гришине на Донеччині. Відео бойової роботи оприлюднила пресслужба підрозділу.



На опублікованих кадрах видно, як група з трьох окупантів намагається сховатися в одному з будинків. Їхні переміщення фіксує український розвідувальний дрон, який передає точні координати екіпажу танка.

Троє військовослужбовців ЗС РФ, зафіксовані з повітря під час спроби укриття в будівлі.

Після отримання наведення танк Leopard 2A4 відкрив вогонь і здійснив щонайменше три прицільні постріли по позиціях противника. Внаслідок удару штурмова група була ліквідована.







За даними Генштабу, загальні втрати російських військ за минулу добу становлять близько 740 осіб.



Також ЗСУ знищили три танки, шість бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, один засіб ППО, 26 крилатих ракет, 1851 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 194 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки противника.

