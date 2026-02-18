РФ почала використовувати «Шахеди» як носії FPV-дронів

«Шахед» у повітрі скинув FPV-дрон.

Росія почала використовувати ударні безпілотники типу «Шахед» як платформу для перенесення та запуску FPV-дронів. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.







За його словами, він отримав перші відеопідтвердження того, що FPV-дрони вже інтегрують у конструкцію «Шахедів».

«Нещодавно я писав, що заводське кріплення для перенесення FPV на "Молніях" та "Герберах" є поганим знаком. Сьогодні маю перше відеопідтвердження перенесення FPV на "Шахеді". Вже знаю, що "Шахед" переносить два FPV», — зазначив Бескрестнов.

Експерт також звернувся до екіпажів зенітних дронів із закликом бути особливо уважними, адже тепер під час перехоплення «Шахедів» можливе додаткове ураження FPV-дронами.

Раніше повідомлялося, що Росія вже використовує БПЛА «Молнія» як носії FPV-дронів. Також фіксувалися випадки, коли дрон типу «Гербера» скидав FPV над територією Сумської області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»