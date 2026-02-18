ЗСУ відкинули російську армію у Дніпропетровській області – DeepState

Ситуація біля Вишневого, Вербового та Тернового. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російські війська поблизу сіл Вишневе, Вербове та Тернове Дніпропетровської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Водночас окупанти просунулися біля селища Бересток на Донеччині.



16 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія проводить результативні контратакувальні та штурмові дії на Олександрівському напрямку.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу загарбники атакували 14 разів, на Олександрівському – шість, зокрема поблизу Тернового.

Нагадаємо, що армія РФ активізувала зусилля щодо охоплення міст Покровськ та Мирноград на Донеччині. У ЗСУ розповіли, звідки тиснуть окупанти.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко