Українські дрони знищили російський ЗРК «Оса» в Донецькій області

Момент ураження ЗРК «Оса».

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ уразили російський зенітний ракетний комплекс «Оса» на донецькому напрямку.



Точний удар по мобільній системі протиповітряної оборони противника завдали пілоти 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis. За даними військових, комплекс використовувався для прикриття підрозділів та важливих об’єктів армії РФ від ударів авіації, крилатих ракет і безпілотників.







Довідка: ЗРК «Оса» — це мобільний комплекс ППО малого радіусу дії, оснащений шістьма зенітними ракетами. Він здатний уражати повітряні цілі на дальності до 10 кілометрів і на висоті до 5 кілометрів. Ця система вважається однією з наймасовіших у складі російської протиповітряної оборони та активно застосовується для захисту військових угруповань на фронті.



Раніше танк 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищив штурмову групу російських військових у населеному пункті Гришине на Донеччині.



Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»