Росіяни за добу атакували населені пункти Донеччини: поліція показала наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

За 17 лютого поліція зафіксувала 1546 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем було 8 населених пунктів. Розушено 10 цивільних об'єктів, з них 6 житлових будинків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



По Миколаївці росіяни вдарили трьома дронами, загинули три енергетики, ще двоє людей постраждали. Пошкоджено два цивільні автомобілі, інфраструктуру.





Слов'янськ окупанти атакували FPV-дроном та БпЛА «Герань-2», пошкоджено приватний будинок та приватне підприємство.



Внаслідок дронових ударів у Дружківці та Малинівці пошкоджено по одному приватному будинку, у Новодонецькому — багатоквартирний будинок, у Шостаківці — два приватні будинки.



Раніше ми писали, що увечері 17 лютого рятувальники залучалися до гасіння пожежі у місті Слов'янськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

