Зеленський ввів санкції проти Лукашенка. Що вони передбачають

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Адміністрація президента Білорусі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.



Київ застосував санкції, зокрема, за розгортання у другій половині 2025 року системи ретрансляторів для управління ударними дронами – це збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України. Загалом понад три тисячі підприємств Білорусі постачають Росії техніку, обладнання та компоненти, що належать до категорії критично важливих. Зокрема, це і компоненти для виробництва ракет, які Росія застосовує для ударів по Україні.



За словами Зеленського, продовжується і розвиток інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності «Орєшнік», що є очевидною загрозою не лише для українців, але й для усіх європейців.



«Олександр Лукашенко не лише надав територію Білорусі для «Орєшніка». Минулого року підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває й у 2026 році. Олександр Лукашенко вже давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади», – наголосив президент.



Крім того, Лукашенко сприяв залученню білоруських чиновників до насильницької депортації українських дітей у Росію.



Санкції запроваджені на 10 років. Згідно з указом, вони, зокрема, передбачають: блокування активів; повне припинення торгових операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів; припинення дії торгових угод, спільних проєктів та промислових програм у певних галузях, зокрема у сфері безпеки та оборони.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко