«Шахеди» вдарили по Краматорській громаді: пошкоджені будинки

17 лютого о 20:55 російська армія вдарила по приватному сектору у Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Загарбники для атаки використовували два БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Пошкоджені чотири приватні будинки. Фіксуються остаточні наслідки удару



Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що ввечері 17 лютого російські безпілотники атакували місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на складі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко