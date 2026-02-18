Піхота ЗСУ знищила групу військових РФ у будинку Куп'янська

Зачистка в Куп’янську.

Піхотинці 41-ї окремої мехбригади провели зачистку житлового будинку в Куп’янську, де переховувалася група російських військових. Відео операції оприлюднила пресслужба підрозділу.



За інформацією військових, під час перевірки приватного сектору бійці 2-го механізованого батальйону виявили у будівлі трьох окупантів, які намагалися перечекати бойові дії в укритті. Після виявлення українські військові розпочали зачистку об’єкта.

Документи одного з окупантів.

На оприлюднених кадрах видно, як піхотинці діють за стандартною процедурою штурму: спочатку позиції противника придушили вогнем, після чого у приміщення закинули гранату для нейтралізації загрози. Унаслідок вибуху двоє російських військових були ліквідовані всередині будівлі.



Третій військовослужбовець РФ, згідно з документами, уродженець Архангельської області, після вибуху вистрибнув через вікно і спробував утекти. Однак він потрапив у сектор контролю українських піхотинців і був знищений неподалік будинку.







За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати російських військ за останню добу склали близько 740 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»