«Просування є»: Умєров прокоментував другий день переговорів у Женеві

У середу, 18 лютого, відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-РФ. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, робота була інтенсивною та предметною.



«Дякую американським партнерам за те, що процес не зупиняється і має продовження. Дякуємо швейцарській стороні за гостинність та надану платформу. У рамках делегації працювали політичні та військові блоки», — уточнив він.



Умєров заявив, що під час зустрічі обговорили параметри безпеки та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, щодо – триває додаткове узгодження.



«Ми зосереджено на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, що вимагає узгодження всіх сторін та часу. Просування є, але поки що без деталей. Наступний етап — досягти необхідного рівня узгодженості, щоб ухвалити напрацьовані рішення на розгляд президентів. Наше завдання – підготувати для цього реальне, а не формальне підґрунтя», — повідомив він.



Секретар РНБО додав, що кінцева мета переговорів — справедливий та стійкий мир.



Раніше ми писали, що у понеділок, 17 лютого, українська делегація прибула до Женеви для переговорів у тристоронньому форматі.

