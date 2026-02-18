В окупованому Донецьку жінку затримали за коментарі у соцмережах

В окупованому Донецьку так звані «МВС» та «ФСБ» затримали місцеву мешканку за гнівні коментарі у соціальних мережах. Її підозрюють у «екстремізмі».



Стверджується, що вона «неодноразово розміщувала у групах одного з месенджерів коментарі із закликами до здійснення насильницьких дій над групою осіб, які об'єднані за ознакою національності».

Максимальним покаранням за «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності» по російському законодавству можуть стати п'ять років позбавлення волі.



Сама жінка у коментарі на камеру донецького «ФСБ» заявила, що її спровокували. За її твердженням, «провокатори з українських» спецслужб розпалюють міжнаціональну ворожнечу в соцмережах, а вона стала їхньою жертвою.

Раніше Державна Дума РФ ухвалила поправку щодо штрафів за цілеспрямований пошук заборонених у РФ матеріалів.



Так, КпАП РФ доповнюється статтею 13.53, яка передбачає відповідальність за умисний пошук в інтернеті «заздалегідь екстремістських матеріалів», включених до списку екстремістських матеріалів, а також отримання доступу до них, у тому числі з використанням VPN. Це тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти тисяч рублів.

Раніше до реєстру «терористів та екстремістів» було внесено пропагандистку Тетяну Монтян.



Влітку 2025 року Держдума РФ у другому та третьому читаннях схвалила пакет із трьох законопроєктів. Йдеться про поправки до законів «Про протидію екстремістській діяльності» та «Про засоби масової інформації», а також про зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів.



Прийняті норми спрощують процедуру визнання спільноти, об'єднання чи організації екстремістськими. Якщо раніше для цього були потрібні адміністративний позов прокуратури та рішення суду, то тепер достатньо обвинувального вироку хоча б одному учаснику за статтею 282.1 КК РФ (організація чи участь у екстремістській спільноті).

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»