Армія РФ скинула авіабомби на Костянтинівку: багато руйнувань

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти в черговий раз завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Обійшлося без поранених та жертв. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Російська авіація застосувала три керовані авіабомби ФАБ-250. Це надпотужна зброя, призначена для знищення укріплень, але ворог використовує її для стирання з землі мирних багатоповерхівок», — уточнив він.





За словами Горбунова, за попередніми даними, постраждалих немає, проте багато руйнувань.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

