Армія РФ скинула авіабомби на Костянтинівку: багато руйнувань

Російські окупанти в черговий раз завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Обійшлося без поранених та жертв. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Російська авіація застосувала три керовані авіабомби ФАБ-250. Це надпотужна зброя, призначена для знищення укріплень, але ворог використовує її для стирання з землі мирних багатоповерхівок», — уточнив він.
За словами Горбунова, за попередніми даними, постраждалих немає, проте багато руйнувань.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
