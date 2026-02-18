У Маріуполі пенсіонерка померла від холоду у власній квартирі — ЗМІ

В одній із багатоповерхівок Маріуполя виявили тіло 74-річної пенсіонерки. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



За попереднім висновком медиків, причиною смерті стало сильне переохолодження. Жінка похилого віку жила сама і померла у своїй квартирі, лежачи в ліжку під кількома ковдрами, пише канал Маріупольської міської ради.



Сусіди розповіли, що у квартирі загиблої останнім часом було вкрай холодно. Причиною став повітряний затор у стояку опалення. Пенсіонерка неодноразово дзвонила до диспетчерської служби. Заявки приймали, проте майстер так і не прийшов.



«Ми стукали до неї, приносили гарячий чай, але вона була дуже скромною, не хотіла бути тягарем. Вчора зайшли, а вона вже не дихає. Батареї крижані, у кімнаті пар із рота йде. Це не війна її вбила, а наша байдужість», — цитують сусідку пенсіонерки.



Мешканці Маріуполя регулярно нарікають на ігнорування комунальних заявок з боку окупаційних служб. Комунальні підприємства не забезпечені необхідною технікою та фахівцями, тоді як кількість аварій та проблем у місті не зменшується.

Нагадаємо, увечері 4 лютого сталося аварійне відключення електроенергії в окупованому Маріуполі.

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»