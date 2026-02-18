Дрон із гучномовцем змусив п’ятьох окупантів здатися

Полонені РФ.

На Північно-Слобожанському напрямку українські військові за допомогою дрона з гучномовцем взяли в полон одразу п’ятьох окупантів. Відео операції оприлюднила 158-ма окрема механізована бригада.



За інформацією військових, на Північно-Слобожанському напрямку бійці бригади за допомогою дрона з гучномовцем змусили здатися двох окупантів із позивними «Горець» та «Хірург».

Після цього полонені записали звернення до інших російських військових, закликавши їх не чинити опір і переходити на бік Сил оборони України. У результаті ще троє окупантів добровільно здалися.



Таким чином, обмінний фонд поповнився одразу п’ятьма російськими військовими, яким, як зазначають у бригаді, вдалося зберегти життя.



Під час переходу одного з полонених до зони контролю Сил оборони України командування ЗС РФ, за словами військових, віддало наказ на його ліквідацію та розпочало обстріл ділянки, по якій рухався російський солдат.





Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»