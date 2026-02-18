На Запоріжжі закриваються відділення Укрпошти

Фото: Укрпошта

Після більш ніж двох років роботи у прифронтових умовах Укрпошта тимчасово припиняє роботу своїх відділень у місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади Запорізької області. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.



У компанії наголошують, що її співробітники продовжували працювати навіть тоді, коли умови ставали вкрай небезпечними. Поштовики не хотіли залишати місцевих мешканців без зв'язку та базових послуг, незважаючи на постійні обстріли та загрозу життю.



За два роки роботи у зоні постійного ризику Оріхів практично спорожнів: із тисяч мешканців там залишились лише сотні. Тільки за останній тиждень компанія втратила два службові автомобілі.



Крім того, сталася трагедія — загинула листоноша Марина Брянська, яка поверталася додому із Запоріжжя. В Укрпошті зазначають, що продовження роботи в таких умовах означало б щодня наражати людей на смертельну небезпеку.



У зв'язку з цим обслуговування мешканців Оріхова та Преображенки тимчасово переноситься у село Таврійське. Там можна буде отримати повний спектр поштових послуг.



При цьому у компанії уточнюють, що більшість пенсій та виплат у рамках програми «Зимова підтримка» вже доставлені адресатам. Наразі працівники закритих відділень самостійно приймають рішення, де продовжити свою подальшу роботу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»