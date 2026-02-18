Путін готовий воювати за Донбас ще 2 роки — NYT

Наслідки ударів по Донеччині за 17 лютого. Фото: поліції Донецької області

Глава Кремля Володимир Путін упевнений, що російська армія перемагає на фронті. Крім того, Росія готова воювати за повний контроль над Донеччиною ще два роки. Про це заявили останніми днями військові та представники розвідки з кількох західних країн, передає The New York Times.



За словами джерел, навіть якщо на завершення контролю над Донбасом буде потрібно від 18 місяців до двох років, Росія йтиме до кінця.



«Щодня боїв і щоночі російських ракет і безпілотників, що обрушуються на енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, забезпечують йому все більше важелів впливу», — зазначили інсайдери.



Раніше ми писали, що з 11 по 15 лютого українські військовослужбовці повернули під свій контроль 201 квадратний кілометр території.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

