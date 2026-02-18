«Білий Янгол» вивіз мирних жителів з-під ударів у Донецькій області

Евакуація відбувається під постійними обстрілами.

Поліцейський екіпаж «Білий Янгол» евакуював родину з 14-річним хлопцем із Олексієво-Дружківки. Люди звернулися по допомогу після обстрілу — самостійно виїхати було надто небезпечно. Поруч із їхнім будинком правоохоронці знайшли боєприпас від дрона.



Також у Дружківці поліцейські забрали літню жінку з донькою. Вони понад місяць жили без світла, води й газу та постійно перебували під обстрілами. Разом із ними евакуювали й чоловіка, який мешкав у зруйнованому гуртожитку.



Окремо «Білі янголи» допомогли людям, яких волонтери вивели пішки з Костянтинівки. Поліцейські зустріли їх у дорозі та вивезли чотирьох жінок, чоловіка, а також двох собак і двох котів у безпечніше місце.







Евакуацію ускладнювали ожеледиця та ворожі дрони, які постійно кружляють над маршрутами.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»