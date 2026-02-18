Східну частину Гришиного зачистили від російських окупантів, ліквідовано 10 людей

Східну частину Гришина зачистили від росіян. Фото: скриншот

Окупаційні війська РФ продовжують тиск на село Гришине Покровської громади Донецької області. Російські підрозділи використовують кілька маршрутів висування, діючи малими штурмовими групами. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



«Українські військові виявляють та знищують ворога при спробах інфільтрації та закріплення на околицях населеного пункту», — йдеться у повідомленні.



Так, нещодавно, скориставшись туманом, російські загарбники намагалися ще раз поринути у Гришину. Сили оборони ліквідували близько 10 окупантів, які у східній частині населеного пункту переховувалися у приватних будинках та нежитлових приміщеннях.



Раніше ми писали, що війська Росії активізували зусилля щодо охоплення міст Покровськ та Мирноград Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях