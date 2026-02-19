Влада Дружківки прокоментувала чутки про закриття швидкої допомоги

У Дружківці серед місцевих жителів поширюються чутки про можливе закриття станції швидкої медичної допомоги з 1 квітня та її переведення до Краматорська. При цьому, за словами містян, фактичне переміщення служби нібито може розпочатися вже найближчими днями.

Жителі висловлюють занепокоєння тим, що без екстреної медичної допомоги ризикують залишитися понад 14 тисяч осіб. При цьому зазначається, що на тлі цих чуток міські лікарні та поліклініки продовжують працювати у штатному режимі й не припиняли прийом пацієнтів.

Редакція «Новин Донбасу» звернулася по офіційний коментар, щоб з’ясувати, чи відповідають дійсності чутки про закриття станції швидкої медичної допомоги в Дружківці та її переведення до іншого міста.

Заступниця начальника міського відділу охорони здоров’я Дружківської міськради Ольга Куницька заявила журналістам, що поширювана інформація не відповідає реальному стану справ.

«У Дружківці продовжує працювати швидка медична допомога, медичний персонал виїжджає на виклики. Усі служби функціонують у звичайному режимі з урахуванням умов безпеки», — наголосила вона.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що у Мирнограді (Новодонецька громада) до 1 квітня 2026 року планують звільнити понад 40 працівників швидкої допомоги. Наказ про скорочення штату було підписано ще у грудні 2025 року. В офіційних документах причиною вказано зменшення кількості викликів та «оптимізація».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»