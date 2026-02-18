На окупованій Луганщині у 43 школах відкриті класи зі спеціалізованою підготовкою до війни – ОВА

Урок у школі на окупованій Луганщині. Фото: угруповання «ЛНР»

В окупованій Луганській області у 43 школах відкриті класи зі спеціалізованою підготовкою до війни. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, набір таких класів розпочали ще з 2015 року на тих територіях, які росіяни захопили за рік до того.



«Зараз у навчальних закладах функціонують 44 козацькі класи, сім класів системи МВС Росії, п'ять класів Слідчого комітету РФ, сім класів Росгвардії, чотири митні класи й так далі», – сказав начальник ОВА.

Нагадаємо, що на Луганщині виник значний недобір до «народних дружин» окупантів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко