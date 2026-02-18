У Луганській області маскують мобілізацію під вакансії охоронців

У Луганській області почали набирати на контракт раніше засуджених громадян. Про це заявив «міністр внутрішніх справ ЛНР» Олексій Камф. За його словами, лише у 2025 році було підписано 90 таких контрактів.



Раніше подібних випадків вербування до лав армії РФ на Луганщині офіційно не фіксувалося. Однак пошук потенційних добровольців ведеться й іншими сумнівними способами.

Видання «Медіаверстка» звернуло увагу на оголошення на сайті «Авіто», в якому пропонувалася робота охоронцями на Луганській атомній станції. Вакансія описувалася як «служба в тилу» без вимог до досвіду роботи. Справа в тому, що Луганська АЕС ніколи не існувала.

Аналогічні пропозиції раніше з'являлися і щодо «Донецької АЕС», яка також є вигаданим об'єктом. На даний момент оголошення про набір персоналу на неіснуючі атомні електростанції вже видалені.



При цьому набір «охоронців» продовжується для інших об'єктів, які мають мало спільного із цивільною сферою. У графі місця роботи вказана адреса: Москва, Яблочково, 5, будова 1. За цією адресою знаходиться єдиний пункт відбору на контрактну службу армії РФ, що працює з квітня 2023 року, а також військкомат «Доброволець».

Фактично вакансії охоронців використовуються лише як прикриття. Таким чином, на окупованих територіях та за їх межами продовжується прихована мобілізація до лав армії РФ.

Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новин Донбасу»

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, як дрон із гучномовцем змусив п'ятьох окупантів здатися.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»