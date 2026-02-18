Російські війська дронами без розбору атакують машини у Дружківці – ЗСУ

Знищений цивільний автомобіль у Дружківці. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

Російські загарбники керованими авіабомбами тероризують місто Дружківка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



ЗС РФ також атакують місто безпілотниками «Шахед» та касетними боєприпасами, внаслідок чого виникають пожежі у будівлях.



«Рої FPV-дронів і «Молнії» у повітрі намагаються уразити автомобілі без розбору – цивільний це транспорт чи військовий. Ворожим дронам протидіють мобільні стрілецькі групи, у тому числі й 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» ЗСУ, які підстраховують водіїв на в'їзді до міста. Поруч з автомобілями на проїжджій частині мирно співіснують НРК – наземні роботизовані комплекси, які везуть свої вантажі на позиції ближче до лінії фронту», – розповіли військові.

Нагадаємо, що 17 лютого у Дружківці російський безпілотник влучив у будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко