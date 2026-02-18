Україна бойкотує церемонію відкриття Паралімпіади через допуск РФ

Українські посадовці не братимуть участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор у відповідь на рішення організаторів допустити спортсменів з Росії та Білорусі до змагань під національними прапорами. Про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.



За його словами, українська делегація також проігнорує всі інші офіційні події Паралімпіади.



«Ми не можемо бути присутніми там, де країнам-агресорам дозволяють виступати як ні в чому не бувало. Дякуємо представникам вільного світу, які підтримують таку позицію. Продовжуємо боротьбу», — написав Бідний у Facebook.



Раніше Міжнародний паралімпійський комітет скасував санкції проти Росії та Білорусі і підтвердив шість квот для російських спортсменів та чотири — для білоруських. У Росії вже заявили, що їхня команда вийде на церемонію відкриття під власним прапором.



Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет офіційно підтвердив, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича не допустили до участі в зимових Олімпійських іграх 2026 року.