Ексватажка угруповання «ДНР» Губарєва запідозрили у дискредитації армії РФ

Ексванажка угруповання «ДНР» Губарєва запідозрили у дискредитації армії РФ

На колишнього «народного губернатора» Донецької області Павла Губарєва було складено адміністративний протокол за статтею про дискредитацію ЗС Росії. Це випливає з картотеки Мосміськсуду.



Адміністративну справу за статтею про дискредитацію армії проти Губарєва було зареєстровано 18 лютого.



Губарєв не знає, із чим пов'язано складання протоколу.



«Чи це чиїмось наміром не знаю, можу тільки припускати, що декому не сподобалися мої тексти. Факт оцінюю як безпросвітну дурість. Жодних наслідків для себе не чекаю», — зазначив він у коментарі виданню «РБК».

Фото: скриншот картотеки Мосміськсуду



Як зазначається, Павло Губарєв народився у Сіверськодонецьку Луганської області. Учасник проросійських виступів в Україні 2014 року. Один із ватажків терористичного угруповання «Новоросія». В РФ займався політичною діяльністю, у 2022 році він пішов служити на боці РФ.



Раніше ми писали, що Павло Губарєв у День ДНР закликав російських військових не здавати зброю у разі заморозки війни.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях