Угорщина зупинила експорт палива до України

Нафтопровід «Дружба»

Угорщина припинила постачання дизельного палива в Україну після зупинки транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба». Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто на засіданні уряду. Його виступ транслював державний телеканал М1.



«Постачання дизельного палива в Україну припинено і не відновиться доти, доки українці не відновлять транзит нафти трубопроводом «Дружба» у напрямку Угорщини», — наголосив міністр.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Євросоюз вимагає від України відновити роботу нафтопроводу «Дружба» для відновлення транзиту російської нафти до Словаччини та Угорщини. Про це повідомляв телеканал Sky News.

Транзит по «Дружбі» повністю зупинено після того, як трубопровід отримав пошкодження в січні 2026 року в результаті російської атаки. У Єврокомісії очікують від Києва надання чіткого та публічного графіка ремонтних робіт.



Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава МЗС Угорщини Петер Сійярто раніше звинуватили Україну в тому, що відновлення нафтопроводу затягується з політичних причин.



До цього Словаччина та Угорщина розглядали можливість перенаправлення постачання нафти через Хорватію, проте Загреб відмовився від такого кроку, пославшись на солідарність з Україною та спільну позицію підтримки Києва.

Нагадаємо, Петер Сійярто неодноразово наголошував, що російсько-українська війна не стосується Угорщини.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»