Українські SIM-картки в атаках FPV: експерт про нову загрозу

Фото: Сергій Бескрестнов FLASH

Російська сторона почала масово управляти FPV-дронами через мережу мобільного зв'язку LTE — за схемою, яка раніше застосовувалася Україною, пише радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов FLASH.

FPV доставляють на крилатих БПЛА до районів зі стабільним мобільним сигналом і там скидають на цілі; Управління ведеться операторами з Росії, політ триває лічені хвилини. Для цього, зокрема, використовуються українські SIM-картки.



В Україні над протидією працюють цілодобово, проте противник постійно шукає способів обходу захисту. Симетричні заходи застосовуються по обидва боки, але вони не дають стовідсоткового ефекту.

Як один з часткових рішень FLASH пропонує тимчасово ввести продаж SIM-карток за паспортами з лімітами на кількість — міра непопулярна і потребує змін у законах, але здатна скоротити масштаби неконтрольованого обороту. Альтернативи на кшталт відключення мобільної передачі даних розглядаються, проте такі кроки вкрай болючі для країни, зазначає експерт.

Нагадаємо, FPV-дрон підірвав російського робота з боєприпасами під Часовим Яром.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»