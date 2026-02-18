Авдіївка сьогодні: два роки обіцянок та руїн

Зруйновані будинки та порожні вулиці — так виглядає Авдіївка після двох років захоплення. Незважаючи на заяви окупаційної влади про швидке відновлення, у місті відремонтовано менше десяти будівель, включаючи шість житлових будинків та одну адмінбудівлю.



Очільник угрупування «ДНР» Денис Пушилін ще у лютому 2024 року обіцяв розпочати відновлення після «зачистки» та розмінування, про завершення яких повідомляли протягом року.



Проте ремонти йдуть вкрай повільно: окремі п'ятиповерхівки відновлюють роками, завершення робіт заплановано лише на 2026 рік. У місті немає газу, перебої з електрикою, водою та теплом, знищено лікарні та школи.



Перший банкомат з'явився лише у січні цього року. Мирних жителів залишилося небагато, більшість — військові. Повертатися до Авдіївки люди не поспішають: жити та працювати ніде, а обіцянки так і залишаються обіцянками.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»