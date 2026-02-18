Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Авдіївка сьогодні: два роки обіцянок та руїн
18 лютого 2026, 19:37

Зруйновані будинки та порожні вулиці — так виглядає Авдіївка після двох років захоплення. Незважаючи на заяви окупаційної влади про швидке відновлення, у місті відремонтовано менше десяти будівель, включаючи шість житлових будинків та одну адмінбудівлю.

Очільник угрупування «ДНР» Денис Пушилін ще у лютому 2024 року обіцяв розпочати відновлення після «зачистки» та розмінування, про завершення яких повідомляли протягом року.

Проте ремонти йдуть вкрай повільно: окремі п'ятиповерхівки відновлюють роками, завершення робіт заплановано лише на 2026 рік. У місті немає газу, перебої з електрикою, водою та теплом, знищено лікарні та школи.

Перший банкомат з'явився лише у січні цього року. Мирних жителів залишилося небагато, більшість — військові. Повертатися до Авдіївки люди не поспішають: жити та працювати ніде, а обіцянки так і залишаються обіцянками.

Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новин Донбасу»

Раніше «Новини Донбасу» писали, як живуть Рубіжне, Лисичанськ та Сіверськодонецьк після трьох років окупації.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

