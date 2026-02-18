У Куйбишевському районі Донецька знеструмлено 27 підстанцій

У Куйбишевському районі Донецька сталося аварійне вимкнення одразу 27 трансформаторних підстанцій. В результаті без електропостачання залишилося 3250 абонентів.



Факт аварії підтвердив «очільник» міста Олексій Кулемзін із посиланням на дані підконтрольного окупантам «Донецькенерго». Офіційна причина аварійного вимкнення не розкривається.



Подробиці про характер пошкоджень та терміни повного відновлення електропостачання не уточнювалися. При цьому такі інциденти в Донецьку відбуваються не вперше.



У листопаді 2025 року аварія торкнулася 12 підстанцій, а в січні 2025-го аналогічне вимкнення залишило без світла близько 1150 абонентів.



Вже у лютому 2026 року схожа ситуація була зафіксована і в Пролетарському районі Донецька, де через аварію на дев'яти підстанціях без електроенергії залишились близько 1500 споживачів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»