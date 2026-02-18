Завтра по всій Україні — погодинні відключення світла

Фото: Укренерго

Завтра, 19 лютого, в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.



В Укренерго уточнюють, що необхідність застосування таких заходів пов'язана з наслідками російських ракетних та дронових атак по об'єктах енергетичної інфраструктури.



Ушкодження енергооб'єктів продовжують впливати на стабільність роботи енергосистеми, через що оператори змушені тимчасово обмежувати споживання.



Енергетики закликають споживачів враховувати можливі відключення при плануванні дня та по можливості раціонально використовувати електроенергію.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 18 лютого запустила ракету і 126 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 100 дронів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»