FPV-дрон ударив по машині зооволонтерів під Олексієво-Дружківкою

Фото: Animal rescue Kharkiv, Ukraine

На Донеччині російський FPV-дрон атакував автомобіль зооволонтерів у момент евакуації тварин. Удар стався у Кіндратівці — населеному пункті перед Олексієво-Дружківкою. Про це повідомили в організації Animal rescue Kharkiv, Ukraine.



За словами волонтерів, дрон був помічений вчасно: машина встигла зупинитися, люди вийшли із салону, однак у той же момент безпілотник наздогнав автомобіль і вдарив по ньому.



В результаті атаки дрон повністю пробив дах, пошкодив передні сидіння, розбив заднє скло, серйозно пошкодив лобове скло, деформував двері і знищив близько семи боксів для транспортування тварин.

Фото: Animal rescue Kharkiv, Ukraine

Фото: Animal rescue Kharkiv, Ukraine



«Дякувати Богові, ніхто не постраждав», — підкреслили зоорятувальники. Незважаючи на масштабні пошкодження та небезпеку повторних ударів, команда не припинила роботу.



У результаті волонтерам вдалося завершити евакуацію та врятувати 21 тварину. Серед вивезених — п'ять цуценят.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що російські війська дронами без розбору атакують машини у Дружківці. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»