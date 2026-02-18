Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися

Фото: t.me/umerov_rustem

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна, вочевидь, може відбутися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, знайоме з перебігом переговорів.



За даними видання, під час тристоронньої зустрічі у Женеві українській делегації «вдалося втримати тиск російської сторони». При цьому ключова вимога Москви залишається незмінною — повне виведення українських військ із території Донбасу.

Джерело видання зазначає, що розвиток процесу безпосередньо залежить від роботи політичної підгрупи. «Від її рішень залежатиме те, як реалізуються напрацювання військової підгрупи. Вже потрібна зустріч на рівні лідерів. Мабуть, так воно і буде», — наголосив співрозмовник.

Після основного раунду дводенних тристоронніх переговорів представники України та Росії провели окрему, раніше не анонсовану закриту зустріч. Теми обговорень офіційно не розкриваються.



Про факт цих переговорів повідомило видання «Суспільне», посилаючись на прес-секретаря глави української переговорної делегації та секретаря РНБО Рустема Умєрова Діану Давітян.



За її словами, на зустрічі українську сторону, окрім Умерова, представляв Давид Арахамія — член переговорної групи та керівник парламентської фракції «Слуга народу». З боку РФ взяв участь голова делегації Володимир Мединський. Переговори тривали близько півтори години, проте їх зміст не розголошується.



Кореспондент «Суспільного» після завершення зустрічі бачила Мединського біля готелю InterContinental Genève, де проходив основний раунд переговорів. У коментарі для російських ЗМІ він підтвердив, що зустрічався із представниками української делегації.

Напередодні керівник Офісу президента України та член переговорної групи Кирило Буданов, підбиваючи підсумки чергового раунду переговорів у Женеві, заявив, що найближчим часом очікується нова зустріч.

Нагадаємо, Умеров заявив, що кінцева мета переговорів — стійкий мир.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»