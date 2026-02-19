Армія РФ просунулась на кількох ділянках Донецької області

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

OSINT-проєкт DeepState опублікував оновлену мапу бойових дій, зафіксувавши просування російських військ у Донецькій області. За даними аналітиків, зміни відзначені одразу на кількох напрямках.



Зокрема, армія РФ просунулась у районі Никифорівки Бахмутського району, а також поблизу Неліпівки Костянтинівського району. Крім того, зафіксовано просування у районі населеного пункту Нове Шахове у Покровському районі та біля Затишку, розташованого неподалік Добропілля.



У повідомленні аналітиків йдеться: «Мапу оновлено. Ворог просунувся у Никифорівці, поблизу Неліпівки, Нового Шахового та Затишку». Оновлення відбиває тактичні зміни лінії фронту на зазначених ділянках, зазначені на мапі проєкту.

Скріншот: DeepState

Нагадаємо, східну частину Гришина у Покровському районі Донецької області зачистили від російських окупантів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»