Армія РФ просунулась на кількох ділянках Донецької області

OSINT-проєкт DeepState опублікував оновлену мапу бойових дій, зафіксувавши просування російських військ у Донецькій області. За даними аналітиків, зміни відзначені одразу на кількох напрямках.
Зокрема, армія РФ просунулась у районі Никифорівки Бахмутського району, а також поблизу Неліпівки Костянтинівського району. Крім того, зафіксовано просування у районі населеного пункту Нове Шахове у Покровському районі та біля Затишку, розташованого неподалік Добропілля.
У повідомленні аналітиків йдеться: «Мапу оновлено. Ворог просунувся у Никифорівці, поблизу Неліпівки, Нового Шахового та Затишку». Оновлення відбиває тактичні зміни лінії фронту на зазначених ділянках, зазначені на мапі проєкту.
Скріншот: DeepState
Нагадаємо, східну частину Гришина у Покровському районі Донецької області зачистили від російських окупантів.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»