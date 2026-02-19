Внаслідок обстрілів РФ поранено двох мирних жителів у Слов'янському районі

За 18 лютого в результаті російських обстрілів на Донеччині було поранено двох мирних жителів. Про це повідомили у Донецькій ОВА.



За даними адміністрації, постраждалі перебували у селі Рай-Олександрівка Слов'янського району, що знаходиться під постійним вогнем російської армії.



З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила не менше 4056 мирних жителів Донецької області, ще 8913 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В обласній військовій адміністрації уточнюють, що загальна кількість жертв наводиться без урахування даних щодо Маріуполя та Волновахи, де встановити точну кількість загиблих та поранених на даний момент неможливо.

Нагадаємо, російські війська дронами без розбору атакують машини у Дружківці. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»