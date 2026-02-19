РФ атакувала Україну вночі обмеженою кількістю БПЛА

У ніч на 19 лютого Росія здійснила повітряну атаку по території України, застосувавши 37 ударних безпілотників різних типів. Серед них — близько двадцяти дронів-камікадзе «Шахед», а також апарати «Гербера» та «Італмас».



Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ. Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 29 ворожих БПЛА. Бойова робота тривала на півночі, півдні та сході країни.







Водночас зафіксовано влучання ударних безпілотників у чотирьох локаціях. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»