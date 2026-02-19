Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Лозовій знеструмлено найбільшу котельню
19 лютого 2026, 09:24

Внаслідок російських обстрілів у Лозовій Харківської області зафіксовано пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, що призвело до серйозних перебоїв із водопостачанням.

Як повідомив мер міста Сергій Зеленський, через наслідки ворожих атак було знеструмлено найбільшу котельну міста. Від її роботи безпосередньо залежить майже 16 тисяч абонентів.

Вночі зберігається мінусова температура повітря, що суттєво ускладнює ситуацію. Усі комунальні служби зосереджені на тому, щоб зберегти теплові мережі та якнайшвидше забезпечити подачу тепла мешканцям.

Міська влада закликає громадян не втручатися у внутрішньобудинкові мережі опалення та водопостачання без вказівок комунальників, щоб уникнути додаткових аварій та пошкоджень.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів РФ поранено двох мирних жителів у Слов'янському районі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

