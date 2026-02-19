Вибухова хвиля зносила все: удар по центру Херсона

Наслідки ударів ЗС РФ по Херсону.

Вранці російські війська здійснили обстріл Центрального району Херсона. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура.



Про наслідки атаки повідомив голова Херсонської обласної військоврї адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, пошкоджено приватне підприємство, кілька крамниць та вантажний автомобіль.



У Херсонській МВА своєю чергою уточнили, що близько четвертої ранку по житлових кварталах було завдано кількох потужних ударів. Один зі снарядів влучив у дорожнє покриття, спричинивши сильну вибухову хвилю, яка пошкодила приміщення будинків. Також зафіксовано руйнування господарської споруди.







Попри масштаб руйнувань, постраждалих немає. Нагадаємо, раніше через російські обстріли у Лозовій Харківської області було знеструмлено найбільшу міську котельню.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»