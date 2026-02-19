З Краматорська автобуси затримуються, на Запоріжжя потяги сьогодні не йдуть

Фото: «Укрзалізниця»

Згідно з оперативною інформацією про рух залізницею в Україні станом на 19 лютого, сьогодні на деяких маршрутах потяги йдуть не за розкладом.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», моніторингові групи працюють у посиленому режимі, а рух поїздів підтримується з урахуванням поточної ситуації з безпекою та погодними умовами.



Сумська область



Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопу. Подальше повідомлення за напрямком обмежене.



Харківська та Донецька області



На ділянці від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доставляють автобусами.



На Краматорському напрямку потяг №102 чекатиме на пересадку пасажирів з трансферних автобусів з Донецької області. Ці автобуси затримуються через складні погодні умови.



Регіональні експреси Ізюмського напрямку прямують із незначними затримками.



Запоріжжя

Сьогодні поїзди №86/85 «Львів — Запоріжжя — Львів», №5/6 «Ясіня — Запоріжжя — Ясіня», №128/127 «Львів — Запоріжжя — Львів» та №51/52 «Одеса — Запоріжжя — Одеса» курсують лише до та з Дніпра.



На ділянці між Дніпром та Запоріжжям організовано автобусний трансфер. Решта поїздів далекого сполучення планує збереження маршрутів до та із Запоріжжя, проте остаточні рішення прийматимуться оперативно — залежно від розвитку ситуації.



Пасажирів просять уважно дотримуватись вказівок поїзних бригад та співробітників вокзалів, а також включити push-повідомлення у додатку УЗ для отримання актуальних оновлень.

Нагадаємо, РФ атакувала Україну вночі обмеженою кількістю БПЛА.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»