З Краматорська автобуси затримуються, на Запоріжжя потяги сьогодні не йдуть

Згідно з оперативною інформацією про рух залізницею в Україні станом на 19 лютого, сьогодні на деяких маршрутах потяги йдуть не за розкладом.
Як повідомляють в «Укрзалізниці», моніторингові групи працюють у посиленому режимі, а рух поїздів підтримується з урахуванням поточної ситуації з безпекою та погодними умовами.
Сумська область
Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопу. Подальше повідомлення за напрямком обмежене.
Харківська та Донецька області
На ділянці від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доставляють автобусами.
На Краматорському напрямку потяг №102 чекатиме на пересадку пасажирів з трансферних автобусів з Донецької області. Ці автобуси затримуються через складні погодні умови.
Регіональні експреси Ізюмського напрямку прямують із незначними затримками.
Запоріжжя
Сьогодні поїзди №86/85 «Львів — Запоріжжя — Львів», №5/6 «Ясіня — Запоріжжя — Ясіня», №128/127 «Львів — Запоріжжя — Львів» та №51/52 «Одеса — Запоріжжя — Одеса» курсують лише до та з Дніпра.
На ділянці між Дніпром та Запоріжжям організовано автобусний трансфер. Решта поїздів далекого сполучення планує збереження маршрутів до та із Запоріжжя, проте остаточні рішення прийматимуться оперативно — залежно від розвитку ситуації.
Пасажирів просять уважно дотримуватись вказівок поїзних бригад та співробітників вокзалів, а також включити push-повідомлення у додатку УЗ для отримання актуальних оновлень.
Нагадаємо, РФ атакувала Україну вночі обмеженою кількістю БПЛА.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»