Скидання КАБа на Покровськ.

Керівники провідних європейських розвідслужб скептично оцінюють перспективи мирної угоди між Росією та Україною у 2026 році. Про це повідомляє Reuters з посиланням на п’ятьох високопоставлених співрозмовників.



За їхніми словами, Москва не зацікавлена у швидкому завершенні війни. Частина джерел вважає, що переговори зі США Кремль використовує для пом’якшення санкцій і просування економічних домовленостей. Один із учасників консультацій у Женеві назвав процес «театралізованим».



Серед стратегічних цілей РФ джерела називають усунення від влади Володимира Зеленського та перетворення України на нейтральну буферну зону. Водночас думки щодо економічної стійкості Росії розділилися: одні прогнозують фінансові ризики у другій половині 2026 року через санкції та дорогі запозичення, інші вважають російське суспільство достатньо витривалим.



Останній раунд тристоронніх переговорів за участі делегацій України, Росії та США у Женеві, за оцінками західних ЗМІ, не продемонстрував прориву.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»