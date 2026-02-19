Європейська розвідка не вірить у мир в 2026 році

Керівники провідних європейських розвідслужб скептично оцінюють перспективи мирної угоди між Росією та Україною у 2026 році. Про це повідомляє Reuters з посиланням на п’ятьох високопоставлених співрозмовників.
За їхніми словами, Москва не зацікавлена у швидкому завершенні війни. Частина джерел вважає, що переговори зі США Кремль використовує для пом’якшення санкцій і просування економічних домовленостей. Один із учасників консультацій у Женеві назвав процес «театралізованим».
Серед стратегічних цілей РФ джерела називають усунення від влади Володимира Зеленського та перетворення України на нейтральну буферну зону. Водночас думки щодо економічної стійкості Росії розділилися: одні прогнозують фінансові ризики у другій половині 2026 року через санкції та дорогі запозичення, інші вважають російське суспільство достатньо витривалим.
Останній раунд тристоронніх переговорів за участі делегацій України, Росії та США у Женеві, за оцінками західних ЗМІ, не продемонстрував прориву.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
