Дрон РФ збив «Молнію» з двома FPV на борту

Дрон РФ збиває свою ж «Молнію» з двома FPV на борту.

На фронті зафіксовано черговий випадок «дружнього вогню» у підрозділах РФ. Російські морпіхи дроном-перехоплювачем знищили власний безпілотник «Молнія-2», який ніс два FPV-камікадзе, повідомляють «Новини Донбасу».



Відео інциденту оприлюднив OSINT-дослідник у мережі Х Necro Mancer. У підписі іронічно зазначено, що назва підрозділу виявилася символічною.

Російські морпіхи дроном-перехоплювачем завалили власну "блискавку-2" з парою FPV-камікадзе на борту. Не дарма ж їх підрозділ Зрад назвали https://t.co/8TocnPHHTX #дроноцид pic.twitter.com/lXGMfec47N — Necro Mancer (@666_mancer) February 19, 2026

Тим часом у зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що за минулу добу противник застосував 4524 дрони-камікадзе. Втрати російських військ склали 830 осіб. Також знищено танк, три бойові броньовані машини, 21 артсистему, одну РСЗВ, 406 БпЛА та 117 одиниць автотехніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»