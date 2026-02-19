Найбільший банк Росії «Сбєрбанк».

За даними української розвідки, у 2025 році в Росії закрили близько 1 700 банківських відділень — у кілька разів більше, ніж роком раніше (у 3,6 рази більше), ніж 2024-го. Мережа банків скоротилася до 22,3 тис. проти 30 тис. сім років тому.



Наймасштабніше скорочення провів «Сбєрбанк Росії», закривши понад 900 відділень. Під удар потрапляють переважно неприбуткові осередки у малих містах і селах, що суттєво посилює деградацію провінційної економіки та доступ до фінансових послуг.



Банкіри пояснюють закриття цифровізацією та дистанційною роботою, але аналітики застерігають: схожа хвиля фіксувалася лише під час локдаунів 2021-го. Додатково приховане безробіття у 2025 році зросло на 73%, а у вугільній галузі Кузбасу зарплати впали у десятки разів — шахтарі отримують по 500 рублів замість колишніх 300 тисяч.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»