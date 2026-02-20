Українські війська просунулися у Куп'янську – ISW

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у місті Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 19 лютого, свідчать про те, що українська армія нещодавно просунулася у центрі міста.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу російські війська атакували чотири рази.

Нагадаємо, що армія РФ посилює тиск поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, окупанти задіюють резерви.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко