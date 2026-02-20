Нацполіція зірвала серію замовних убивств РФ

Фото: Нацполіція

В Україні попереджено серію резонансних убивств, які, за даними правоохоронців, готували російські спецслужби. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.



За інформацією відомства, метою операції було створення атмосфери страху, паніки та внутрішньої дестабілізації. Виконавців переправляли на територію України через Молдову.



Після прибуття вони збирали детальну інформацію про потенційні цілі — журналістів, військовослужбовців та публічних діячів: адреси проживання, маршрути пересування, щоденні звички.



Фактично йшлося про готовність до негайного виконання замовних ліквідацій — група очікувала лише відповідної команди. У межах міжнародної спецоперації «ЕНІГМА 2.0» співробітники Національної поліції України спільно з іншими силами безпеки затримали агентурно-бойову групу та зірвали реалізацію сценарію



У МВС наголошують: спецоперація стала прикладом ефективної координації між українськими структурами та міжнародними партнерами. Деталі розслідування обіцяють оприлюднити найближчим часом.