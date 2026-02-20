США підняли винищувачі через літаки РФ біля Аляски
Літаки ПКС РФ.
Сполучені Штати підняли винищувачі після того, як група російських військових літаків увійшла до зони ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ) поблизу узбережжя Аляски. Про це повідомляє німецьке видання BILD.
За даними Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки — NORAD — у районі були зафіксовані два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35 та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
У відповідь NORAD підняв у повітря дев’ять літаків, зокрема винищувачі F-16 Fighting Falcon та F-35 Lightning II. Їхнім завданням було перехоплення, ідентифікація та супровід російських бортів до моменту їхнього виходу із зони.
У командуванні наголосили, що російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі й не порушували суверенітет США чи Канади. Подібні польоти відбуваються регулярно та не розцінюються як безпосередня загроза.
Російська дальня авіація систематично виконує місії поблизу кордонів Північної Америки та Європи. У таких випадках країни НАТО застосовують сили швидкого реагування для візуальної ідентифікації та супроводу літаків.
В результаті для нанесення ракетних ударів літакам тепер доводиться спочатку перекидатися з далекосхідних баз в західні регіони Росії, а вже потім виходити на пускові рубежі. Це збільшує протяжність маршрутів, час підготовки операцій і ускладнює логістику застосування стратегічної авіації.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
