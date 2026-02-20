Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Після атаки РФ без світла залишилися 5 областей
20 лютого 2026, 11:22

Після атаки РФ без світла залишилися 5 областей

Фото: НЕК «Укренерго» Фото: НЕК «Укренерго»

Внаслідок масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі станом на ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

В енергокомпанії зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють над якнайшвидшим поверненням пошкодженого обладнання в експлуатацію.

У Повітряних силах Збройних Сил України повідомили, що в ніч на 20 лютого Росія застосувала одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 128 ударних безпілотників, зокрема типів «Шахед», «Гербера», «Італмас», а також БпЛА інших типів. Близько 80 із них становили саме «Шахеди».



За попередніми даними станом на 08:30, силами протиповітряної оборони збито та подавлено 107 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА у 14 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих цілей в одному з районів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

